В Подмосковье выбирают подрядчика для проведения реконструкции Носовихинского шоссе

В Подмосковье начались конкурсные процедуры по выбору подрядчика для выполнения проектных и строительных работ по 2 этапу реконструкции Носовихинского шоссе. В Минтрансе Подмосковья отметили, что участок реконструкции 2 этапа определен от ж/д станции Железнодорожная до ул. Агрогородок в г.о Балашиха. Выполнить проектирование планируется в 3 квартале 2026 года, а завершить строительные работы — в 1 квартале 2029 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В рамках 2 этапа предусмотрено расширение дороги до 4-6 полос движения и строительство 2 подземных пешеходных переходов. Общая протяженность участка реконструкции составит 3,1 км. Для удобства и безопасности жителей предусмотрено устройство пешеходной зоны и установка шумозащитных экранов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.

В ведомстве напомнили, что завершились конкурсные процедуры по 1 этапу реконструкции Носовихинского шоссе, ведется процедура подписания госконтракта. В рамках 1 этапа на участке от ул. Керамической до ул. Пролетарской (между ж/д станциями Ольгино и Железнодорожная) предусмотрено расширение дорожного полотна до 4 полос движения. Также на участке будут построены путепровод через железнодорожные пути, 2 подземных пешеходных перехода и обустроены разворотные петли.

Эти меры позволят разгрузить участки Носовихинского шоссе, а также создадут безопасную и удобную транспортную инфраструктуру в микрорайонах Керамик и Железнодорожный. Кроме того, для жителей будет обеспечен удобный подъезд к станциям МЦД-4 Ольгино и Железнодорожная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.