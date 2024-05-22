В Подмосковье введен новый функционал для удобства пассажиров автобусов

В «Мострансавто» реализован новый функционал, который позволяет информировать жителей и гостей Московской области о фактическом времени прибытия автобуса на нужный остановочный пункт, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Начать пользоваться новой функцией — легко. Пассажир звонит на номер единой линии связи 8 (800) 700-31-13 и называет голосовому помощнику остановку, на которой он находится, населенный пункт, где расположена конечная или саму конечную остановку. Сервис сообщает время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени», — объяснили в компании.

В будущем «Мострансавто» планирует расширение функционала для удобства пользования сервисом и увеличения скорости получения информации.

«Мострансавто» обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4 700 автобусов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.