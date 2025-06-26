В Подмосковье восстановили разметку 8,8 тыс пешеходных переходов

сегодня в 17:48

В рамках работ по летнему содержанию муниципальных и региональных дорог Московской области дорожники продолжают работы по восстановлению разметки, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве рассказали, что на региональной сети обновили разметку около 4 тысяч пешеходных переходов и восстановили порядка 6,4 тысячи км линейной разметки.

На муниципальной сети дорожные службы восстановили 2,2 тысячи км линейной разметки и разметку. 4,8 тысячи пешеходных переходов. При этом в 12 округах на муниципальных дорогах работы завершены: Волоколамском, Долгопрудном, Клину, Королеве, Котельниках, Краснознаменске, Наро-Фоминском, Пушкинском, Реутова, Серебряных Прудах, Фрязине и Черноголовке.

А кроме традиционных летних уборочных работ специалисты ремонтируют дефекты покрытия на проезжей части, светофоры, линии освещения, ограждения, знаки и искусственные неровности.

Все работы контролируются через специализированную программу СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.