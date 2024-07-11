В Подмосковье восстановили разметку 8,5 тыс пешеходных переходов

сегодня в 17:22

В Московской области продолжаются работы в рамках летнего содержания дорожной сети, где ключевой вид работ — восстановление разметки на муниципальных и региональных дорогах. С начала сезона дорожники выполнили 80% всего объема работ по восстановлению разметки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожные службы обновили почти 9,5 тыс. км линейной разметки и восстановили разметку 8,5 тыс. пешеходных переходов на муниципальных и региональных дорогах. Часть округов уже завершила работы, а в 27 городских округах продолжают восстанавливать разметку», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной сети восстановили 6,7 тыс. км линейной разметки и 2,3 тыс. пешеходных переходов. При этом на муниципальной сети полностью работы завершили в 24 округах: Балашихе, Богородском, Власихе, Долгопрудном, Домодедове, Егорьевске, Звездном городке, Истре, Клину, Ленинском, Лобне, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Можайском, Одинцовском, Реутове, Рузском, Сергиево-Посадском, Серебряных Прудах, Ступине, Фрязине, Шатуре и Щелкове.

Разметку дорожники восстанавливают в сухую погоду ручным и механическим способами. Используется термопластик, чтобы разметка служила дольше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.