В Подмосковье в Мострансавто работают 174 женщины-водителя

В Мострансавто в Подмосковье работают 174 женщины-водителя автобусов, предприятие продолжает набор сотрудниц в разных городах региона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Больше всего женщин-водителей трудятся в МАП № 2 в Коломне и МАП № 12 в Ногинске — по 32 сотрудницы. В МАП № 5 в Подольске работают 25 женщин. Мострансавто является крупнейшим автобусным перевозчиком региона и подведомственной компанией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вакансии открыты в нескольких округах. Кандидатам необходимо среднее образование, возраст от 21 года и водительское удостоверение категории D. Обладательницы прав категорий B или C могут пройти бесплатное обучение на категорию D со стипендией. После экзаменов и стажировки гарантируется официальное трудоустройство.

Компания предлагает официальное оформление по Трудовому кодексу РФ, своевременную выплату зарплаты и ежегодный оплачиваемый отпуск до 42 календарных дней. Сотрудникам выдают летнюю и зимнюю форму, предоставляют бесплатный проезд в автобусах предприятия, компенсацию путевок в детские лагеря, жилье в общежитии или компенсацию аренды до 12 тыс. рублей для иногородних.

При трудоустройстве выплачивается единовременная выплата 50 тыс. рублей тем, кто впервые устраивается в компанию или не работал в ней более года. По акции «Приведи друга» предусмотрена премия от 10 тыс. рублей. Иногородним сотрудникам, проживающим более чем в 400 км от места работы, после испытательного срока компенсируют до 100% расходов на проезд к месту жительства и обратно, но не более 10 тыс. рублей.

Актуальные вакансии размещены на сайте предприятия в разделе «О компании» — «Вакансии». Обратиться в единый центр подбора персонала можно по телефонам *1795 и +7 (903) 161-92-91, а также через Telegram-бот https://t.me/mta_hr_bot.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.