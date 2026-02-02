В Подмосковье в 2026 году капитально отремонтируют 14 региональных дорог

В 2026 году в шести округах Подмосковья проведут капитальный ремонт 14 региональных дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2026 году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать 14 региональных дорог общей протяженностью около 15 км. Работы пройдут в шести городских и муниципальных округах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что объем капитального ремонта увеличен по сравнению с предыдущими годами. Наибольший объем работ запланирован в Красногорске и Лосино-Петровском округе.

В Красногорске отремонтируют три дороги длиной около 5 км: дорогу «Пятницкое шоссе – Сабурово», а также улицы Панфилова и Институтскую в Нахабино, где обустроят ливневую канализацию. В Лосино-Петровском округе завершат капремонт четырех дорог протяженностью около 3 км: улиц Нагорной и Кирова в Лосино-Петровском, а также участков дорог «А-103 «Щелковское шоссе» – интернат МИД» и «Свердловский – М-7 «Волга».

В летний период завершится второй этап капремонта проспекта Ильича в Шатуре: уложат верхний слой покрытия, нанесут разметку, благоустроят территорию и построят локальные очистные сооружения. Капитальные работы также проведут в Дзержинском, Дмитровском и Одинцовском округах.

С 2023 по 2025 год в регионе уже отремонтировали 10 дорог общей протяженностью более 15 км, включая подъезды к реабилитационному центру «Три Сестры» в Лосино-Петровском округе, дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» в Подольске и участок Носовихинского шоссе в Балашихе.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.