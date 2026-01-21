В Подмосковье в 2025 году зарегистрировали 9 ДТП на железнодорожных переездах

В 2025 году на железнодорожных переездах Московской области произошло 9 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в 2025 году на железнодорожных переездах региона зафиксировали 9 ДТП. Все аварии произошли из-за грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автотранспорта.

В большинстве случаев участниками происшествий становились легковые автомобили, водители которых пытались пересечь железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорируя световую и звуковую сигнализацию.

Железнодорожники отмечают рост числа ДТП на переездах Московской железной дороги. Для повышения безопасности в 2025 году на полигоне МЖД отремонтировали 294 железнодорожных переезда, из них 5 — капитально.

В течение года железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции регулярно проводили профилактические рейды и информационные мероприятия. Водителям напоминали о правилах пересечения железнодорожных путей и разъясняли последствия нарушений ПДД на переездах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.