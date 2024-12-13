В Подмосковье в 2025 году отремонтируют новые дороги

Жители городского округа Шатура просили обратить внимание на дороги на проспекте Борзова и прилегающих улицах. В 2025 году их отремонтируют, а к вопросу подойдут комплексно, сообщает пресс-служба администрации округа.

По словам жителей, локальный ямочный ремонт здесь проводился не раз, но сильно это ситуацию не спасает. В итоге проспект Борзова, Вокзальный проезд и улицу Строителей включили в план ремонта дорог на 2025 год.

К вопросу власти подойдут комплексно — будет заменен асфальт на проезжей части и в парковочных карманах, приведен в порядок тротуар. В том числе специалисты планируют заменить бортовой камень. Эта часть города отличается оживленным движением и автомобилей, и пешеходов, поэтому ремонт здесь необходим.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.