В Подмосковье в 2025 году отремонтировали 840 км дорог и завершили капремонт 19 мостов

В 2025 году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтировали 319 участков региональных дорог, капитально обновили 19 мостов и построили более 60 км тротуаров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году дорожные службы Московской области реализовали комплекс мероприятий по повышению безопасности и комфорта на дорогах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и уже в первый год показал значительные результаты.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что доля региональных дорог в нормативном состоянии достигнет 83,8% к концу года. Благодаря своевременному ремонту покрытия и установке элементов безопасности удалось снизить количество ДТП.

В рамках ремонтного сезона специалисты Мосавтодора обновили 319 участков региональных дорог общей протяженностью около 840 км, из которых 300 км входят в опорную сеть. Также завершен капитальный ремонт 19 мостовых сооружений и 4 участков дорог, включая двухполосную дорогу от Дубровиц до базы отдыха «Мечта» в Подольске, подземный переход в Коломне и мостовые переходы в ряде округов.

Для повышения безопасности построили более 60 км тротуаров, обустроили около 75 км ограждений, установили порядка 150 новых остановочных павильонов, 100 искусственных неровностей, свыше 60 комплектов шумовых полос, более 10 тысяч дорожных знаков, 1,9 тысячи катафотов и более 330 новых светофоров. Более 500 переходов оборудовали проекционной и направленной подсветкой.

В 2026 году работы по ремонту дорог и повышению безопасности продолжатся, включая строительство тротуаров и установку новых дорожных знаков и ограждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.