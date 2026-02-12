В Подмосковье в 2025 году отремонтировали 11 мостов и путепроводов на федеральных трассах

В 2025 году на федеральных трассах Подмосковья завершили ремонт и капитальный ремонт 11 мостов и путепроводов, включая объекты на Симферопольском, Новорязанском и Ярославском шоссе, а также на Московском большом кольце, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В 2025 году в Подмосковье провели ремонт и капитальный ремонт 11 искусственных сооружений на ключевых федеральных трассах региона. Работы затронули путепроводы на 62-м, 104-м и 107-м километрах трассы М-2 «Крым», 109-м и 112-м километрах М-5 «Урал», 68-м километре М-8 «Холмогоры» и 250-м километре А-108 «Московское большое кольцо».

Капитальный ремонт завершили на мосту через реку Оку на 102-м километре трассы М-2 «Крым». Старый мост, построенный в 1960-х годах, не соответствовал современным требованиям по грузоподъемности и пропускной способности. В ходе работ габарит проезжей части увеличили с 12 до 15 метров, а количество полос — с двух до трех. Теперь транспортные потоки разделены по направлениям, что повысило безопасность и пропускную способность дороги.

Еще одним важным объектом стал мост через реку Нару на автодороге А-108 «МБК». После капитального ремонта проезжая часть расширена до двух полос в каждую сторону, транспортные потоки разделены. Это продолжение комплексных работ по расширению Московского большого кольца, что обеспечивает удобный объезд города Серпухова для транзитного транспорта.

Также отремонтировали мосты через реки Малявку на 148-м километре Новорязанского шоссе и Черную на 531-м километре трассы А-108. В ходе работ восстановили несущие конструкции, заменили деформационные швы, обновили систему водоотведения и уложили новое асфальтобетонное покрытие. Меры позволили повысить безопасность движения и продлить срок службы сооружений.

Карта объектов доступна по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.