В Подмосковье в 2025 году обновили 284 автобуса и запустили 14 новых маршрутов

В 2025 году в Московской области обновили 284 автобуса, открыли 14 новых маршрутов и интегрировали 25 маршрутов между Подмосковьем и Москвой, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

В прошлом году общественный транспорт Подмосковья ежедневно перевозил 2,5–3 млн пассажиров. В регионе работает 116 перевозчиков, обслуживающих более 1,8 тыс. маршрутов и 7,9 тыс. автобусов. Основным перевозчиком остается «Мострансавто», на долю которого приходится 80% маршрутов.

На совещании губернатора Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов подвели итоги работы общественного транспорта за 2025 год и обсудили планы на 2026 год. Губернатор отметил положительную динамику в обновлении подвижного состава и развитии сотрудничества с Москвой. По его словам, важно продолжать работу по привлечению водителей и совершенствованию транспортной системы.

В 2025 году Москве передали 25 маршрутов из Химок, Красногорска, Долгопрудного и Одинцова, что позволило высвободить более 100 автобусов для востребованных направлений к МЦД и железнодорожным станциям. В 2026 году планируется передать еще 54 маршрута, что позволит перенаправить 442 автобуса. Всего за четыре года планируют перенаправить 170 маршрутов и 1 590 автобусов.

В 2054 году «Мострансавто» обновило автобусы в Ленинском, Богородском, Балашихе, Домодедове, Одинцове, Щелкове, Наро-Фоминске, Долгопрудном, Подольске, Люберцах и других округах. Также были изменены схемы движения на 130 маршрутах, дополнительно выпущено более 270 автобусов на 127 маршрутах, повышен класс транспорта на 38 маршрутах, скорректировано расписание на 246 маршрутах.

Гендиректор АО «Мострансавто» Андрей Майоров сообщил, что количество водителей увеличилось на 235 человек, количество сходов автобусов с линий снизилось на 15%, а автобусов в ремонте — на 41%. Процент выполнения рейсов вырос на 2,4%, количество жалоб снизилось на 25%.

Водителям «Мострансавто» при трудоустройстве выплачивают 50 тыс. рублей, предоставляют бесплатное общежитие или компенсируют аренду жилья и проезд. Для детей водителей предусмотрены путевки в летние лагеря, а за привлечение новых сотрудников действует дополнительная выплата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.