В Подмосковье увеличили время выезда на Раменское шоссе

Специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области продолжают улучшать движение. В Красногорске и Раменском округе оптимизировали работу трех светофорных объектов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В Красногорске увеличили время проезда по ул. Центральной на 20 секунд, скорректировав режим светофора у заезда в БЦ «Рига Ленд». Также увеличили проезд по Волоколамскому шоссе за счет корректировки режима объекта на пересечении шоссе с ул. Чапаева и временного выключения кнопок пешеходного светофора.

А в поселке Кратово Раменского округа в утренние часы увеличили время выезда с ул. Горького на Раменское шоссе.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторить участки, где были внесены изменения, в зависимости от трафика режимы могут быть скорректированы.

Благодаря точечным корректировкам удается оптимизировать движение на 10-15% на перекрестках и прямых участках дорог.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.