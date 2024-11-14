сегодня в 12:14

В Подмосковье утвердили соглашение по инфраструктуре для скоростных поездов

В Мособлдуме в целом утвердили соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Подмосковьем, передает корреспондент РИАМО.

Соглашение касается реализации мероприятий по созданию и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

«Также соглашение предусматривает возможность приобретения и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, предназначенного для перевозки пассажиров и багажа на созданной инфраструктуре по маршруту „Москва — Санкт-Петербург“», — отметил председатель профильного комитета Мособлдумы Максим Коркин.

По его словам, принятие проекта закона не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.