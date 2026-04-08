В Подмосковье утром 8 апреля пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 8 апреля составляет 5 баллов. Движение затруднено на ряде федеральных трасс и вылетных магистралей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, заторы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Движение также осложнено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителям рекомендуют сохранять бдительность, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Перед пешеходными переходами следует заблаговременно снижать скорость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.