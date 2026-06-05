В Подмосковье утром 5 июня загруженность дорог достигла 5 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 5 июня оценивается в 5 баллов. Основные затруднения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В пятницу утром движение в Подмосковье остается плотным. Сложности наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

В министерстве отметили, что впереди выходные, поэтому затруднения могут начаться раньше обычного. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и избегать резких перестроений и внезапных остановок.

Актуальная информация о дорожной ситуации и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.