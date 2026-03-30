В Подмосковье утром 30 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 30 марта составила 4 балла. На трассах региона зафиксировано более 1 млн автомобилей, что на 3,8% выше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Это отражается на скорости движения на ряде ключевых направлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.