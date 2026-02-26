В Подмосковье утром 26 февраля пробки достигли 5 баллов

Загруженность дорог Московского региона утром 26 февраля оценивается в 5 баллов. Основные затруднения зафиксированы на вылетных магистралях в сторону Москвы и области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, движение осложнено на Каширском, Дмитровском, Ярославском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта призвали водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Автомобилистам также рекомендуют не отвлекаться на мобильные телефоны во время движения, чтобы снизить риск аварийных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.