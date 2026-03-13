В Подмосковье утром 13 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области утром 13 марта составила 4 балла. На трассах региона зафиксировано около 960 тыс. автомобилей, что на 8,5% ниже средних значений прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском и Пятницком шоссе. Сложности отмечены и на шоссе Энтузиастов.

Всего утром в пятницу на дорогах Подмосковья находилось порядка 960 тыс. автомобилей. По данным ведомства, это на 8,5% меньше по сравнению со средними показателями прошлого месяца.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.