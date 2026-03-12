В Подмосковье утром 12 марта загруженность дорог достигла 4 баллов

сегодня в 15:25

Загруженность дорог Московской области утром 12 марта составила 4 балла. На трассах региона зафиксировано более 970 тыс. автомобилей, что на 7,5% ниже средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что в период межсезонья водителям следует быть особенно внимательными. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и проявлять осторожность на поворотах, эстакадах и мостах.

Актуальная информация о дорожной ситуации и работе транспорта размещается в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.