В Подмосковье утром 10 марта загруженность дорог составила 4 балла

Загруженность дорог Московской области утром 10 марта составила 4 балла. На трассах региона зафиксировали 972 тыс. автомобилей, что на 7% меньше среднего показателя прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные затруднения движения наблюдаются на федеральных трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Также движение осложнено на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей быть внимательными за рулем. Автомобилистам рекомендуют не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.