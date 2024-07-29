В Подмосковье устранили свыше 800 дефектов покрытия дорог за выходные

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 800 дефектов покрытия на проезжей части за выходные, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На муниципальных дорогах наибольшее количество ям отремонтировали в Рузском округе — 212, Зарайске — 91, Химках — 87. На региональных дорогах 77 дефектов покрытия устранили на дорогах Истры, Солнечногорска, Красногорска и Одинцовского округа.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.