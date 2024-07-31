В Подмосковье устранили свыше 3 тыс дефектов покрытия с начала недели

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 3 тысяч дефектов покрытия на проезжей части с начала недели, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 1,7 тысячи ям, а на региональной — порядка 1,4 тысячи дефектов.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Одинцовском округе, Балашихе, Коломне, Зарайске, Подольске и Раменском округе. Около 500 ям устранили на региональных дорогах в Кашире, Луховицах и Серебряных Прудах.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.