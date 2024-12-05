В Подмосковье устранили свыше 200 «опасных» троп в 2024 году

В Московской области с начала 2024 года ликвидировали более 200 «опасных» троп вблизи железнодорожных путей. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Провели работы по ликвидации несанкционированных подходов к ж/д путям более чем в 30 округах Подмосковья. Оборудовали свыше 1,5 км ограждений, 500 метров из которых — железобетонные, таким образом перекрыли больше 200 «опасных» троп. Эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах — с начала года на железной дороге региона зафиксировано 180 смертельных случаев, и 90 из них произошли именно при переходе путей по «опасным» тропам», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Наибольший объем по устройству ограждений провели в Люберцах, Долгопрудном, Щелкове.

Минтранс Подмосковья обращает внимание жителей и гостей региона, что не нужно переходить пути в неположенных местах, выламывать ограждения, чтобы «сократить» время. Вблизи ж/д путей нужно быть внимательными, смотреть по сторонам, не отвлекаться на телефон, переходить пути по оборудованным переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.