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В Подмосковье устранили почти 8 тыс дефектов покрытия за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали почти 8 тыс. дефектов покрытия на проезжей части за неделю, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали около 3,4 тыс. ям, а на региональной — порядка 4,5 тыс. дефектов.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Балашихе (300), Ленинском округе (280), Люберцах (270), Воскресенске (225), Коломне (220), а также в Богородском округе (200).

Больше 900 ям ликвидировали на региональных дорогах в Егорьевске, Воскресенске, Коломне, Орехово-Зуеве и Шатуре.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.