В Подмосковье устранили незаконные граффити и рекламу на остановках

Специалисты Мосавтодора в ходе обследования выявили граффити и несанкционированную рекламу на остановках и линиях освещения на дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорожники в результате проверки провели необходимые работы по ликвидации граффити: во Фрязине на проспекте Мира очистили опору линии наружного освещения, в Пущине привели в надлежащий вид остановочный павильон на проспекте Науки, кроме этого специалисты очистили дорожные знаки на Комсомольском проспекте в Люберцах и на Центральной улице в Щелкове.

Также специалисты убрали несанкционированную рекламу на автобусных остановках в деревне Старые Псарьки и селе Кудиново в Богородском округе, в поселке Поведники в Мытищах, на улице Московской во Фрязине и на проспекте Академика Туполева в микрорайоне Авиационном в Домодедове.

От наружной рекламы очистили опоры уличного освещения на улице Дзержинской в Дзержинском, на Жуковском шоссе в селе Быково в Раменском, во Фрязино на проспекте Мира и на улице Вокзальной в микрорайоне Востряково в Домодедове.

«Мы призываем не портить элементы дорожной инфраструктуры — не расклеивать рекламные объявления и не рисовать на знаках, мостах, остановках и линиях освещения», — добавили в ведомстве.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.