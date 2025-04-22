В Подмосковье устранили более 90 «опасных» троп с начала года

Более 90 несанкционированных подходов к железнодорожным путям ликвидировали с начала года в Московской области. Наибольший объем работ провели в Люберцах, где устранили 12 троп, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Продолжаем проводить работу по обеспечению безопасности жителей и гостей региона на железнодорожной инфраструктуре. Так, с начала этого года специалисты оборудовали свыше 300 метров ограждений вдоль ж/д путей, из них 110 метров — железобетонных, таким образом устранив более 90 «опасных» троп в 22 городских округах. Эта мера помогает снизить вероятность перехода путей в неположенных местах — с начала года на железной дороге Московской области зафиксировано 58 смертельных случаев, и 25 из них произошли именно при переходе путей по «опасным» тропам», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы повысить безопасность на железной дороге области, помимо ликвидации троп и установки металлических и железобетонных ограждений, фиксируют нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ. Среди капитальных мер — строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.