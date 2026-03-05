В Подмосковье устранили более 8 тысяч ям с начала года

Дорожные службы Московской области с начала 2026 года ликвидировали 8,4 тыс. дефектов покрытия на региональных и муниципальных дорогах. Только за минувшую неделю устранили около 2 тыс. ям. Работы ведутся круглый год, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ямочный ремонт в регионе проводится вне зависимости от сезона. В весенне-зимний период из-за осадков и перепадов температуры через ноль покрытие не успевает просохнуть, вода замерзает и разрушает структуру дорожного полотна, что приводит к образованию ям.

«С начала года на региональной сети специалисты Мосавтодора провели ремонт 5,3 тыс. дефектов покрытия, на муниципальной сети дорожники ликвидировали более 3,1 тыс. ям. Наша задача — увеличить объемы ямочного ремонта при установлении плюсовых температур и ремонтировать по 4 тыс. дефектов покрытия в день. С наступлением положительных температур дорожные службы увеличили темпы ямочного ремонта на 50% по сравнению с прошлой неделей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Дорожную сеть регулярно инспектируют. Выявленные дефекты устраняют в течение 1–10 дней в зависимости от категории дороги и степени аварийности. Аварийные ямы ликвидируют в течение суток с применением литого и холодного асфальтобетона.

Качество работ контролируют через систему СКПДИ, где все этапы фиксируют с фотоотчетом и заносят в базу данных.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещена в официальном канале.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.