В Подмосковье устранили более 8 тыс дефектов покрытия дорог за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 8 тыс. дефектов покрытия проезжей части с 1 по 7 июля, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 3,3 тыс. ям, а на региональной — порядка 5,5 тыс. дефектов.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Ленинском округе — 375 ям, Балашихе — 356 ям, Химках — 348 ям и в Богородском округе — 234 ямы. Больше 1 тысячи ям устранили на региональных дорогах в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске и Серебряных Прудах.

В ведомстве отметили, что дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.