В Подмосковье устранили более 40 «опасных троп» с января

С начала 2025 года в Московской области ликвидировали 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям. Такие мероприятия проводятся в рамках комплекса мер по снижению смертельных случаев на железной дороге, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Больше всего смертельных случаев на железной дороге в Подмосковье происходят при несанкционированном переходе, поэтому мы ведем активную работу по ликвидации небезопасных подходов к путям, называемых «опасными тропами». В прошлом году устранили более 200 опасных троп, а в этом году уже удалось ликвидировать 42 несанкционированных подхода к путям в 15 городских округах. Наибольший объем работ провели в Люберцах, где устранили 10 троп», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В ведомстве отметили, что с начала года в Подмосковье зафиксировано 38 смертельных случаев на железной дороге: 19 случаев — на несанкционированных переходах, 7 — на ж/д станциях и 12 — при запрещающем сигнале светофора на оборудованных пешеходных переходах.

Чтобы повысить безопасность на железной дороге региона помимо ликвидации троп устанавливают металлические и железобетонные ограждения, фиксирующие нарушения правил перехода камеры, высаживают труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а для борьбы с «зайцами» наносят специальные красящие средства по краю платформ. А среди капитальных мер — строительство разноуровневых и одноуровневых пешеходных переходов.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1 500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.