В Подмосковье устранили более 3 тыс дефектов покрытия дорог за неделю

За прошедшую неделю дорожные службы Московской области ликвидировали около 3,4 тыс. дефектов покрытия на муниципальных и региональных дорогах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах специалисты Мосавтодора ликвидировали более 1,9 тыс. ям. Наибольшее число дефектов отремонтировали на дорогах следующих округов: Егорьевска, Шатуры, Воскресенска, Ликино-Дулева и Орехово-Зуевского.

На муниципальных дорогах отремонтировали 1,4 тыс. дефектов покрытия. Активнее всего работы провели в Солнечногорске, Наро-Фоминском, Пушкинском и Раменском округах.

Ямочный ремонт на дорогах Московской области проводится ежедневно в течение года. Зимой дефекты покрытия ликвидируют с применением холодной или литой асфальтобетонной смеси.

Дорожные службы регулярно обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, а также фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.