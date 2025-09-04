В Подмосковье устранили более 250 «опасных» троп вдоль ж/д путей

В Московской области с начала года оборудовали 1 тыс. метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них порядка 600 метров — железобетонные. Больше всего ограждений было установлено в Наро-Фоминске — 180 метров. Благодаря их установке удалось ликвидировать более 250 несанкционированных подходов через железную дорогу в более 40 городских округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В 2025 году было зафиксировано 127 смертельных случаев. Из них 62 случая произошло именно при переходе путей по несанкционированным переходам, это на 7% ниже аналогичного периода прошлого года.

Для повышения безопасности на железной дороге региона, помимо ликвидации несанкционированных подходов и установки ограждений, проводятся и другие меры. В частности, фиксируются нарушения правил перехода с помощью камер, высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а также наносятся специальные красящие средства по краю платформ для борьбы с «зайцами».

Ведомство призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.