В Подмосковье устранили более 190 «опасных» троп вдоль ж/д путей

С начала года в Московской области устранили более 190 несанкционированных подходов через железную дорогу в 40 городских округах. Это стало возможным благодаря установке ограждений вдоль железнодорожных путей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Специалисты уже оборудовали 765 метров ограждений вдоль железнодорожных путей, из них 350 метров — железобетонные. Больше всего ограждений было установлено в Наро-Фоминске — 180 метров.

Всего в 2025 году планируется обустроить 1 тыс. метров железобетонных ограждений.

Для повышения безопасности на железной дороге области помимо ликвидации несанкционированных подходов и установки ограждений, проводятся и другие меры. В частности, фиксируются нарушения правил перехода с помощью камер, высаживаются труднопроходимые кустарники в местах, где ограждения выламывают, а также наносятся специальные красящие средства по краю платформ для борьбы с «зайцами».

К сожалению, количество несчастных случаев на железной дороге остается высоким. С начала года было зафиксировано более 100 случаев, из них более 50 произошли именно при переходе путей по несанкционированным переходам.

Минтранс Подмосковья призывает быть внимательными на железной дороге и использовать только санкционированные переходы, обязательно снимать наушники и не отвлекаться на телефон. За нарушение правил перехода путей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.