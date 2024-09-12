В Подмосковье установили свыше 20 км тросовых ограждений

Дорожные службы Московской области завершили работы по установке тросовых ограждений. В рамках комплекса мер по повышению безопасности по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обустроили более 20,5 км тросовых ограждений на региональных дорогах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Тросовые ограждения установили по оси 60 участков дорог в Одинцовском, Сергиево-Посадском, Раменском округах, а также в Лобне и Коломне. Тросовое ограждение разделяет транспортные потоки на потенциально опасных участках дорог и предотвращает выезд автомобилей на встречную полосу, снижая вероятность лобовых столкновений», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В Раменском округе дорожники выполнили наибольший объем работ — около 12 км тросовых ограждений обустроили на 27 участках Старорязанского шоссе (старое направление М-5 «Урал»). Также тросы установили на 13 участках дороги «М-5 «Урал» — Коломна — М-5 «Урал» в округе Коломна. В Лобне смонтировали ограждения на 7 участках Рогачевского шоссе, в Сергиево-Посадском округе установили тросы на 5 участках дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец». Ограждения появились и на 7 участках Можайского шоссе в Одинцовском округе.

В ведомстве отметили, что для повышения безопасности пешеходов и автомобилистов продолжается установка порядка 50 км перильных и металлических барьерных ограждений — работы завершат до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.