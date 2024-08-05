В Подмосковье установили свыше 1 тыс светофоров за последние несколько лет

На региональных дорогах Московской области в настоящее время расположены 3 607 светофоров. Ежегодно их количество увеличивается в среднем на 150 объектов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Установка, обслуживание светофорных объектов и оптимизация движения с помощью корректировки режимов их работы ведется специалистами Мосавтодора и ЦБДД Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Больше 1,1 тысячи светофоров установили на региональных дорогах Подмосковья в период с 2019 по 2023 годы, в этом году также планируется установить порядка 200 новых объектов. Также отмечу, что с 2021 года мы ведем активную работу по оптимизации движения транспорта и ликвидации заторов, где большая часть мероприятий приходится на перенастройку, модернизацию светофорных объектов, а также и установку адаптивных светофоров. За это время специалисты провели порядка 560 мероприятий, почти 100 из которых реализовали с начала 2024 года», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В ведомстве пояснили, что в регионе устанавливают два типа светофоров: тип Т-1 обустраивают на перекрестках дорог для направления автомобильных потоков и на нерегулируемых переходах, а Т-7 с индикацией желтого цвета — на нерегулируемых переходах в черте населенных пунктов вблизи мест притяжения и образовательных учреждений для привлечения внимания водителей. Сейчас в области 2364 тысяч светофоров типа Т-7 и 1243 светофоров типа Т-1 — 1171 из которых имеют адаптивное управление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.