В Подмосковье установили щиты с напоминаниями о безопасности на железной дороге

В Подмосковье появились цифровые экраны и щиты, напоминающие о правилах безопасности на железнодорожном транспорте. Меры реализованы для профилактики травматизма на Московской железной дороге, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области установили новые цифровые экраны и статичные баннеры с напоминаниями о правилах безопасности на железнодорожных объектах. Инициатива направлена на снижение числа несчастных случаев и реализуется в рамках комплекса профилактических мер.

По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в 2025 году в регионе зарегистрировали 407 случаев непроизводственного травматизма на железной дороге, часть из которых произошла на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги.

Информационные материалы разместили возле станций Ярославского и Казанского направлений, а также на крупных шоссе и рядом с торговыми центрами в Мытищах, Пушкино, Люберцах, Бронницах и Томилино. Цифровые экраны транслируют видеоролики круглосуточно, а баннеры содержат напоминания о необходимости переходить пути только в установленных местах, убирать телефоны и снимать наушники при пересечении железнодорожных путей.

Московская железная дорога совместно с правоохранительными органами регулярно проводит профилактические рейды, уроки безопасности для школьников и разъяснительную работу с пассажирами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.