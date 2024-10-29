В Подмосковье установили 9 «змеек» на ж/д переходах с января

В Московской области с начала года оборудовали девять специальных ограждений типа «змейка» на железнодорожных пешеходных переходах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Новые «змейки» установили на переходах вблизи станций: Осеевская и Загорянская в Щелкове, Красноармейская в Пушкине, Коренево в Люберцах, Шиферная в Воскресенске, Башкино в Наро-Фоминске, Белые Столбы в Домодедове, Шаликово в Можайске и на перегоне Подлипки-Дачные — Болшево в Королеве.

Ограждения данного типа устанавливают в местах, где зафиксировано наибольшее число нарушений правил перехода через ж/д пути. Так, за четыре года на этих станциях было зафиксировано более 30 смертельных случаев на ж/д переходах. После установки «змеек» удалось значительно снизить количество смертельных случаев. Всего в регионе оборудовано 55 специальных ограждений типа «змейка».

В Подмосковье в рамках комплекса мер по снижению смертности на железнодорожной инфраструктуре строят надземные пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, а также проводят профилактические рейды и специальные дежурства волонтеров.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными. Переходить пути только по оборудованным пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора, снимать наушники и убирать телефоны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.