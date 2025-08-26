В Подмосковье установили 20 камер, фиксирующих нарушения при переходе ж/д путей

В Московской области продолжают реализовывать комплекс мер по обеспечению безопасности на объектах ж/д инфраструктуры. Так, в регионе с начала года оборудовали специальные камеры с распознаванием лиц, фиксирующие нарушения правил перехода через ж/д пути. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Камеры установили вблизи станций и пешеходных переходов в 13 городских округах: Люберцах, Балашихе, Богородском, Павловском Посаде, Ступине, Луховицах, Реутове, Наро-Фоминском, Солнечногорске, Раменском, Лобне, Серпухове и Ленинском.

Сейчас в регионе установлено порядка 160 камер. Благодаря их установке удалось снизить число нарушителей на железнодорожной инфраструктуре на 50%.

Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Такие камеры устанавливают в местах, где зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев.

Также для реализации комплекса мер по безопасности в области на железной дороге строят и ремонтируют пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям и проводят профилактические рейды.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей быть внимательными и не нарушать правила: переходить пути только по санкционированным пешеходным переходам на разрешающий сигнал светофора, снимать капюшон и наушники, не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.