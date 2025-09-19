сегодня в 18:29

В Подмосковье установили 16 сферических зеркал на ж/д пешеходных переходах

В Московской области с начала года оборудовали 16 сферических зеркал на одноуровневых пешеходных переходах. Установка сферических зеркал позволяет увеличить обзор для пешеходов во время перехода через железнодорожные пути, что повышает безопасность на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые зеркала оборудовали на станциях в Одинцово, Богородском, Балашихе, Домодедово, Чехове, Сергиевом Посаде, Воскресенске, Ступине, Кашире и Красногорске. Больше всего зеркал установили в Воскресенске — четыре.

Всего с начала года зафиксировано 136 смертельных случаев на железной дороге Подмосковья, из них более 70 случаев произошли при нарушении правил безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Также для снижения числа смертельных случаев в Московской области ремонтируют и строят пешеходные переходы, ликвидируют несанкционированные подходы к ж/д путям, устанавливают камеры, фиксирующие нарушения правил перехода, проводят рейды на станциях и открытые уроки в школах.

Ведомство призывает не выходить за ограничительную линию, переходить пути по санкционированным переходам на разрешенный сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Напомните эти правила своим близким — уделите внимание пожилым людям.

Список станций, где установили сферические зеркала, опубликован на сайте Минтранса Подмосковья по ссылке https://mtdi.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/v-podmoskove-s-nacala-goda-ustanovili-16-sfericeskix-zerkal-na-zeleznodoroznyx-pesexodnyx-perexodax.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.