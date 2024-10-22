В Подмосковье усилили профилактическую работу на железнодорожных переездах

В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и сокращением светового дня, что снижает видимость на дорогах, железнодорожники совместно с сотрудниками Госавтоинспекции усиливают профилактическую работу на железнодорожных переездах МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

За 9 месяцев 2024 года на переездах МЖД произошло 20 ДТП, что аналогично тому же периоду прошлого года. Их причиной стало грубое нарушение правил дорожного движения водителями автотранспорта.

При этом в 16 случаях из 20 благодаря профессиональным действиям локомотивных бригад, применявшим экстренное торможение, удалось избежать травмирования нарушителей. Более 80% виновников ДТП — водители легкового автотранспорта, стремившиеся проехать переезд на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы поезда.

Большинство дорожно-транспортных происшествий произошло на переездах, оборудованных светозвуковой сигнализацией, без дежурного работника. Из них 6 ДТП на территории Курской области, 4 — в Московской области, 3 — в Брянской, по 2 — в Москве, Калужской и Тульской областях, 1 — в Орловской области.

Московская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.