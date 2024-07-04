В Подмосковье уменьшилось число нарушений перевозчиками такси

В Московской области с начала года было выявлено более 4 тыс. нарушений перевозчиками такси, это почти на 17% ниже числа нарушений, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Водителям автомобилей с нарушениями атрибутики выписаны предостережения. В случае невыполнения специальных требований и повторного фиксирования нарушений транспортные средства исключаются из реестра легкового такси Московской области», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

С октября 2021 года соответствие региональному стандарту автомобилей такси контролирует автоматизированная система «Такси-контроль», разработанная ГК «Урбантех».

В ведомстве напомнили, что система позволяет без помощи инспекторов Госавтоинспекции выявлять нарушения атрибутики у таксомоторных перевозчиков. Нейросеть, анализирующая материалы с камер подмосковной системы фотовидеофиксации, выявляет автомобили с нарушением цветографической схемы.

Единый стандарт оформления автомобилей такси Московской области: белый цвет кузова, световой фонарь на крыше, желтые полосы на боковых сторонах автомобиля, темно-серые полосы на передней и задней стороне бампера, а также шашечный пояс на борту. Помимо соответствия региональному стандарту, нейросеть также фиксирует возможные повреждения атрибутики.

На сегодняшний день в реестре такси Московской области числится более 111 тысяч автомобилей и более 37 тысяч перевозчиков: более 34 тысяч индивидуальных предпринимателей и 820 юридических лиц, порядка 254 водителей работают как самозанятые.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.