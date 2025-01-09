В Подмосковье улучшили работу 8 светофоров

Специалисты центра безопасности дорожного движения для оптимизации движения на дорогах Московской области скорректировали режимы работы восьми светофорных объектов в Раменском и Одинцовском округах и установили адаптивный светофор в Пушкине, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Адаптивный светофор установили на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе в г. Пушкино. Сейчас идет индивидуальная настройка логики адаптивности с учетом транспортного потока. Адаптива используется на загруженных перекрестках, помогает светофору подстроиться под трафик, выстраивая алгоритм управления светофором — если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям», — рассказали в ведомстве.

Также в Раменском округе скорректировали утренний, дневной и вечерний режимы работы двух светофоров и временно отключили пешеходные светофоры на пересечении ул. Детской и Южного проспекта в д. п. Удельная и улиц Лесной и Леволинейной в р. п. Быково.

В Одинцовском округе ввели дополнительные режимы работы на четырех светофорах и скорректировали время ожидания на двух пешеходных светофорах, увеличив время проезда по Можайскому шоссе в р. п. Большие Вяземы и д. Малые Вяземы.

«Скорректировав работу светофора на пересечении Звенигородского и Можайского шоссе, в вечерние часы увеличили время проезда по Можайскому шоссе, а в утренние — увеличили время выезда с примыкающих дорог на Можайское шоссе. Также увеличили время съезда с Можайского шоссе на ул. Институт в вечернее время, а в утренние — увеличили время проезда по шоссе. На пересечении ул. Ямской и Можайского шоссе в утренние часы увеличили время выезда с ул. Ямской, в вечерние — увеличили время проезда по шоссе. И в Малых Вяземах увеличили время выезда с Петровского шоссе, время работы левоповоротных секций с Можайского шоссе, а в вечернее время также увеличили время проезда по Можайскому шоссе», — пояснили в Минтрансе Подмосковья.

Работа на Можайском шоссе будет продолжена — здесь планируют добавить еще один режим работы ранним утром. Также специалисты продолжат мониторинг светофоров на территории всей области, чтобы ликвидировать заторы на сложных участках и оптимизировать движение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.