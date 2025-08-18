В Подмосковье улучшили работу 8 светофоров

На прошлой неделе специалисты Московской области оптимизировали работу светофоров на восьми перекрестках в Подольске и установили один новый светофор в Истре, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специалисты после внесения изменений продолжают мониторинг и точечно корректируют режимы не только на новых объектах, но и тех, где ранее оптимизировали движение», — пояснили в ведомстве.

Так, у остановки «Пост ГАИ» на улице Центральной в деревне Высоково м. о. Истра специалисты Мосавтодора установили новый светофор с кнопками вызова для пешеходов, а специалисты Центра безопасности дорожного движения его настроили.

А в городе Подольске изменили режим работы и синхронизировали светофоры на двух пересечениях проспекта Ленина с Революционным проспектом и улицей Кирова и на шести пересечениях улицы Кирова с улицами Стекольникова, Трудовой, 50 лет ВЛКСМ, Клемента Готвальда, Парковой и Октябрьским проспектом.

В ведомстве отметили, что точечные корректировки режимов работы светофорных объектов помогают увеличить пропускную способность перекрёстков и улиц на 10-15%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.