В Подмосковье участились ДТП с пешеходами в октябре

В Минтрансе Подмосковья проанализировали ДТП с погибшими и пострадавшими пешеходами в период с 1 по 19 октября 2025 года — наибольшее число аварий произошло с пешеходами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Всего с 1 по 19 октября зафиксировано 186 ДТП, 76 из которых — наезды на пешеходов, в которых погибли 15 человек и 68 получили травмы. Среди раненых — 10 детей. Это самый аварийный вид ДТП в октябре. Осенью количество аварий с пешеходами зачастую растет, в том числе из-за сокращения светового дня и осадков», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При этом, на переходах произошел 31 наезд, в которых погибли 3 человека и 33 получили травмы, а вне переходов зафиксировано 45 ДТП, где погибли 13 человек и 35 человек были травмированы.

Ведомство призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными — 55% наездов произошли вечером и ночью. С 18:00 до 20:00 — самый аварийный период, в это время зафиксировано 22 наезда. А самым аварийным днем с начала октября стало воскресенье — в этот день неделе случалось больше всего ДТП с пешеходами.

Пешеходам при переходе дороги следует пользоваться пешеходными переходами: посмотреть по сторонам, убедиться, что все машины остановились — после этого переходить дорогу не бегом, а спокойным шагом. Обязательно использовать световозвращатели в вечернее время, чтобы быть заметнее. А еще исключить прогулки вдоль и по проезжей части в ночное время, особенно в состоянии опьянения — это опасно.

Водителям следует также быть сконцентрированными во время движения — не отвлекаться на телефон, заблаговременно снижать скорость перед переходами и в местах притяжения пешеходов, а также оценивать ситуацию при выезде со двора и на парковках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.