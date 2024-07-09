Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 17:00

В Подмосковье сумма штрафов за парковку возле мусорных баков составила 280 тыс

В Подмосковье участились случаи несанкционированной парковки, перекрывающей доступ мусоровозов к бакам с отходами. Неравнодушные жители сами могут сообщить о нарушении в разделе «Народный инспектор» на портале «Добродел». Так, в июне «народные инспекторы» выписали штрафы на общую сумму 280 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Большая их часть пришлась на жителей Одинцовского городского округа — 75 тыс. рублей. К группе нарушителей присоединились водители из Ленинского округа и Красногорска.

«Для контроля за своевременным вывозом ТКО с контейнерных площадок в регионе разработана система оперативной обработки информации. Водитель мусоровоза делает фотофиксацию причины затрудненного проезда и направляет информацию в чат-бот и мобильное приложение. После чего муниципальный ЦУР оперативно принимает меры: выкатить контейнеры к мусоровозу, изменить график вывоза отходов, рекомендовать регоператору использовать малогабаритную спецтехнику или переместить автомобиль нарушителя. Наши инспекторы отслеживают скорость и качество устранения помех», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

За несоблюдение требований парковки возле контейнерных площадок предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.