В Подмосковье стартовало профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

В Московской области стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», которое продлится до 13 января 2025 года. Его проводит Госавтоинспекция Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В первую очередь, оно направлено на профилактику аварийных ситуаций с участием детей и подростков, а также привитие юным участникам дорожного движения устойчивых навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети», — отметили в Госавтоинспекции Подмосковья.

До конца года в рамках тематических занятий полицейские расскажут школьникам и воспитанникам дошкольных образовательных организаций о соблюдении дорожно-транспортной дисциплины. Сотрудники Госавтоинспекции примут участие в конференциях, педагогических советах и родительских собраниях по вопросам безопасности детей на дорогах. Также автоинспекторы проведут различные интерактивы для посетителей центров дополнительного образования, кружков и секций.

В каждом городском округе Подмосковья для жителей состоятся акции: «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир — большая ответственность!», «Безопасная горка».

Помимо информационно-разъяснительной работы сотрудники Госавтоинспекции проведут целенаправленное профилактическое мероприятие «Ребенок — пассажир, пешеход». Полицейскими будет организована работа по предупреждению нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних пешеходов, а также водителей, которые не по правилам перевозят в транспортном средстве юных пассажиров. Не останется без внимания мониторинг улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций и осуществление проверки в отношении соблюдения водителями требований правил организованной перевозки групп детей автобусами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.