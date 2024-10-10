В Подмосковье стартовало профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Щелковское» с 7 по 13 октября 2024 года проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» в городских округах Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, направленное на сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и снижения тяжести последствий в ДТП, связанных с наездами на пешеходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга Щелково.

В вечернее время и утренние часы посты и маршруты патрулирования экипажей ДПС будут приближены к пешеходным переходам вблизи образовательных организаций, к переходам с интенсивным движением пешеходов, а также к местам, где отмечается рост наездов транспортных средств на пешеходов.

Автоинспекторы напоминают гражданам о необходимости использования световозвращающих элементов, так как это во многих случаях позволит водителю заранее увидеть пешехода, особенно в темное время суток, и принять необходимые для предотвращения ДТП меры.

Также необходимо помнить о том, что несоблюдение ПДД со стороны любого участника дорожного движения приводит к трагическим последствиям.

Каждому автолюбителю необходимо понимать важное правило: заранее снижать скорость перед пешеходным переходом и предоставлять преимущество в движении пешеходу. В свою очередь, пешеход, убедившись в безопасности своего перехода, должен переходить проезжую часть только в установленном месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.