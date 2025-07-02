В Подмосковье стартовали соревнования по водному поло VI летней спартакиады молодежи

На базе спортивного комплекса «Сатурн» в Раменском стартовали соревнования по водному поло в рамках VI летней спартакиады молодежи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Состязания ватерполистов открыли команды девушек 1 июля. Московскую область представляют 15 спортсменок: Ульяна Аленина, Алина Ахмедова, Инна Ахмедова, Татьяна Боровкова, Александра Доломанова, Полина Иванова, Софья Иванова, Дарья Косолапова, Елизавета Куличихина, Анна Литвинова, Кира Писарькова, Дарья Синицына, Елизавета Тонких, Полина Усолкина и Илюзя Хайруллина. Соревнования юниорок продлятся до 7 июля. В них участвуют 120 спортсменок из восьми регионов России.

Первую игру команда Подмосковья провела с соперницами из ХМАО. Встреча завершилась в пользу гостей со счетом 10:19. 2 июля представительницы Московской области сыграют со сборной Санкт-Петербурга. 3 июля групповой этап Спартакиады по водному поло завершиться игрой с командой Челябинской области. С 4 по 6 июля на базе «Сатурна» пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные матчи.

С 8 июля в Раменском начнутся состязания юношеских команд. Они продлятся до 17 июля.

В рамках Спартакиады молодежи с 23 по 27 июля в многофункциональном физкультурно-оздоровительном комплексе «Борисоглебский» состоится турнир по вольной борьбе, а спустя месяц, с 22 по 25 августа, там же пройдут соревнования по айкидо.

С 22 по 28 июля в городском округе Химки в учебно-спортивном центре «Планерная» сыграют бейсболисты, а с 31 июля по 4 августа лучшие спортсмены-гребцы будут соревноваться в п. Богородское Сергиево-Посадского городского округа в дисциплине гребной слалом.

Завершится серия спортивных мероприятий в Подмосковье турниром по гольфу с 11 по 16 августа, который пройдет в Дмитровском городском округе на территории гольф-клуба «Форест Хиллс».

Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 500 спортсменов из Московской области в 31 виде спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.