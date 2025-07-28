В Подмосковье стартовала регистрация на Кубок Берлина по уличному баскетболу 3×3

Открыт прием заявок на участие в Кубке Давида Берлина по уличному баскетболу в формате 3×3 23 августа в Ногинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любители баскетбола, желающие принять участие в самых массовых в стране соревнованиях по стритболу, могут подать заявку онлайн до 15 августа на официальном сайте ФИБА.

​Турнир состоится на Фонтанной площади в Ногинске и будет приурочен к 100-летию со дня рождения легендарного тренера Давида Берлина. Команды со всей страны сразятся друг с другом на 14 площадках, а известные баскетболисты проведут открытые тренировки и мастер-классы.

​Соревнования пройдут в 12 категориях: юноши и девушки 2009 г. р. и младше, юноши и девушки 2011 г. р. и младше, юниоры и юниорки 2007 г. р. и младше, мужчины и женщины 2006 г. р. и старше, мужчины и женщины 1990–1994 гг. р., мужчины 1980–1989 г.р, мужчины 1979 г. р. и старше. Также предусмотрена отдельная «семейная» категория без ограничений по возрасту. В составе каждого коллектива должен быть один тренер и четыре игрока — трое на площадке и один запасной.

​По традиции Кубок Давида Берлина будет проводиться совместно с всероссийскими соревнованиями «Оранжевый мяч», которые являются одним из самых массовых турниров по данному виду спорта в Европе. Ежегодно «Оранжевый мяч» проходит на территории всех субъектов РФ и объединяет свыше 40 тыс. человек.

​Дата проведения — 23 августа 2025 года. Место проведения: Богородский городской округ, город Ногинск, улица 3-го Интернационала, д. 44 (Фонтанная площадь).

​В 2024 году в борьбе за Кубок Давида Берлина встретились более 1000 любителей стритбола. По итогам соревнований обладателем главного трофея стала команда из Богородского округа.

Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципальных образованиях Московской области. Первый «Кубок Берлина» был приурочен к 90-летию «Патриарха баскетбола». Кубок ежегодно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт России».

​Давид Берлин внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей.

Среди них и двукратные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Также Давид Берлин является почетным гражданином Московской области и города Ногинск.

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