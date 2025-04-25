В Подмосковье стартовала подготовка водного транспорта к старту речной навигации

В Подмосковье специалисты проводят подготовку водного транспорта к работе в 2025 году на трех речных маршрутах — в Коломне, Серпухове и Лыткарине. Сезон речной навигации в регионе стартует с 1 мая, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для обеспечения безопасности и комфорта в Подмосковье ежегодно к летнему сезону готовят не только автобусы и поезда, но и речной транспорт. В рамках мероприятий специалисты не только проверяют техническое оснащение судов, но и приводят в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей. Для них проводятся инструктажи об особенностях работы на речных судах — техника безопасности, оказание первой медицинской помощи», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

При подготовке особое внимание уделяется обслуживающим системам, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров. Проводят диагностику и настройку судовых двигателей, дефектацию корпуса судна, а также дефектацию и ремонт гребных винтов. Обновляют программное обеспечение контроля за движением теплоходов и видеонаблюдения. На последнем этапе подготовки проводится очистка и покраска судна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.