В Подмосковье стартовал третий этап реконструкции Каширского шоссе

В Ленинском округе приступили к реализации третьего этапа реконструкции Каширского шоссе. В рамках проекта будет построен путепровод через дорогу А-105, проведена реконструкция участка Каширского шоссе со строительством подземных пешеходных переходов и разворотных петель. Завершить работы по третьему этапу планируется в 4 квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Строители уже начали подготовку к погружению пробных свай под опоры путепровода через А-105, а также переустраивают инженерные коммуникации, — пояснили в ведомстве. — Новый путепровод заменит существующую конструкцию, которая сейчас находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и обеспечит дополнительный бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы. До конца текущего года планируется приступить к строительству двух подземных пешеходных переходов».

Параллельно продолжаются работы в рамках второго этапа реконструкции Каширского шоссе — ведется армирование плиты проезжей части на пролетном строении путепровода через дорогу А-105 и устройство соединительного участка с путепроводом через Каширское шоссе. Оба путепровода строятся в составе транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. Открыть движение по развязке планируется во 2 квартале текущего года.

Новый транспортный объект позволит обеспечить бессветофорный проезд с Каширского на Володарское шоссе со стороны Москвы и области, а также удобный выезд с Володарского на Каширское шоссе в сторону Москвы и области. В результате водители смогут экономить 10 минут в пути.

В декабре прошлого года в рамках первого этапа реконструкции Каширского шоссе было открыто движение по разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105 в районе д. Апаринки, которая обеспечила бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы и позволила водителям сэкономить до 10 минут за счет перераспределения транспортных потоков на данном участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.